‘PIENO DI VITA’ È L’ORATORIO INVERNALE A PREMANA, INTROBIO E MARGNO

Data pubblicazione 11 Ottobre 2023

VALSASSINA – Hanno preso il via tra venerdì e domenica gli oratori invernali nell’Unità Pastorale dell’Alta Valle, nell’UP di Premana e Pagnona e nella Comunità Pastorale Madonna della neve. Lo slogan scelto per questo anno pastorale della FOM – Fondazione Oratori Milanesi è “Pieno di Vita”.

“Non solo per le attività e le proposte che faremo a ragazzi e ragazze – commentano i responsabili della FOM – ma soprattutto per la testimonianza che sapremo dare del dono di una vita piena, che abbiamo saputo riempire di significato e di azioni buone, incontrando il Signore Gesù. È Lui il Pane della vita, il Pane dal Cielo, che ci viene donato perché la nostra vita sia stracolma del suo amore. La vita è un dono ricevuto da restituire spendendolo per gli altri, imparando che cosa significa “dare la vita”. Chiederemo a ragazzi e ragazze di incamminarsi con entusiasmo in compagnia di Gesù Risorto alla scoperta della vocazione ad amare, che vale per tutti e che prende forma nell’esistenza di ciascuno”.

Alle messe che hanno preceduto i pomeriggi di gioco e merenda organizzati dagli animatori in collaborazione con volontari e genitori, i sacerdoti celebranti hanno dato il mandato alla Comunità Educante che ha il compito di accompagnare i più giovani all’incontro personale con Gesù nella comunità cristiana. “Dio vi chiama a essere innanzitutto dei testimoni credibili che con il pensiero e l’azione rimandino al pensiero e all’azione di Cristo – è il messaggio dei responsabili religiosi delle varie comunità -. Sarà la vostra fede ad aiutare i ragazzi e i giovani a cogliere la profondità dell’amore del Padre e la sua predilezione per i più piccoli”.

A Margno venerdì il tradizionale incontro di inizio anno di Catechismo organizzato all’oratorio di Margno per l’Unità Pastorale dell’Alta Valsassina con la preghiera-mandato, merenda e giochi organizzati dagli animatori con la presenza di un graditissimo gonfiabile.

A Premana il parroco dell’Unità Pastorale di Premana e Pagnona don Matteo Albani ha celebrato la messa solenne con la consegna del mandato alla Comunità Educante a cui è seguito il pranzo conviviale e ancora tanti giochi organizzati dagli animatori dell’oratorio.

A Introbio la Festa degli inizi ha radunato nella struttura della Comunità Pastorale Madonna della neve numerosi bambini e ragazzi guidati dal responsabile della Pastorale Giovanile don Gianmaria Manzotti e da tanti animatori ed educatori. Alle 14:30 un gioco seguito dalle premiazioni e dalla preghiera con il mandato educativo e infine la merenda insieme.

“Sono stato ad Assisi il 6 settembre per pregare nel Santuario della Spogliazione e affidare al beato Carlo Acutis questo nuovo anno di vita comunitaria e di proposta oratoriana”. L’arcivescovo di Milano Mario Delpini nel suo messaggio per le feste di apertura degli oratori ha citato il beato adolescente Carlo Acutis. “Il beato mi ha detto nella mia recente visita ad Assisi: ‘Sono contento e onorato che tu, arcivescovo di Milano, sia venuto a promettere che gli oratori della Diocesi di Milano contribuiranno a tenere accesa la lampada che è stata collocata presso la mia tomba. Ma non mi accontento di una lampada: chiedo a tutti di tenere acceso nel cuore il fuoco che lo spirito vi ha posto, perché ci sia in tutti i ragazzi e le ragazze della mia Diocesi una gioia, una speranza, un ardore per evitare di essere noiose fotocopie ed essere invece veri amici di Gesù. Un fuoco arda nella vostra fragile libertà perché resista al vento e si decida di dare compimento alla vocazione di ciascuno'”

Le immagini da Margno:

Le immagini da Premana:

Le immagini da Introbio: