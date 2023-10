PRATO S. PIETRO, COMMOZIONE PER SPANDRI: UNA TARGA NE RICORDA IL VALORE

Data pubblicazione 14 Ottobre 2023

CORTENOVA – Un momento di cordoglio e commemorazione quello realizzato questa mattina alla sede della protezione civile di Cortenova che, oltre al sindaco di paese Sergio Galperti e ad alcuni membri dell’amministrazione comunale, ha visto la partecipazione dei gruppi di protezione civile di Pasturo, Cortenova e Imbersago. La volontà è stata quella di ricordare tutti i volontari che negli anni sono stati parte attiva della protezione civile, in particolare Mario Spandri: venuto a mancare lo scorso settembre 2022, l’ex coordinatore del gruppo di Protezione Civile del Comune di Cortenova (foto sotto) ha avuto un ruolo di fondamentale importanza per tutta la comunità del paese nei suoi tanti anni di servizio.



“Abbiamo pensato di dedicare l’aula di riunione della nostra sede a Mario e di incidere il suo nome sulla targhetta accanto alla porta – informa il sindaco Sergio Galperti -. Questo ha fatto molto piacere a tutta l’amministrazione comunale, che ha già espresso la grande stima provata per Spandri. Lui è stato prima consigliere comunale e poi coordinatore della protezione civile, dimostrando interesse non solo per la politica del nostro paese, ma anche per tutti noi cittadini”.

Non mancano all’appello i famigliari di Mario Spandri, il sindaco di Pasturo Guido Agostani, il parroco della parrocchia di Cortenova e i molti cittadini affezionati all’ex coordinatore di protezione di civile. Un uomo che ha saputo portare tutto il gruppo di Cortenova ad un’importanza provinciale, un amico, un confidente, un leader sempre in prima linea e un mediatore che sapeva cogliere le potenzialità e le positività di ogni membro per creare un dialogo costruttivo: questo era Mario, ma non solo. Così lo ricordano il vicecoordinatore del gruppo di Cortenova Giovanni Ponti e il presidente della Protezione Civile di Imbersago Luigi Comi.

“A nome della famiglia Spandri, vi ringraziamo per l’iniziativa e per il vostro affetto” ha dichiarato il figlio Michele Spandri.

“Papà si è sempre prodigato per il bene comune in modo disinteressato, anche nel suo ultimo periodo di vita era sul pezzo e dava ordini, disposizioni anche se non stava bene. Conoscendolo bene, non so se lui avrebbe voluto questa targa, ma sono certo che dentro di sé ne sarebbe stato molto orgoglioso e fiero”.

Sara Galluccio