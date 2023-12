CONCORSO DECANALE DEI PRESEPI IN FAMIGLIA: ISCRIZIONI ENTRO FINE ANNO

Data pubblicazione 10 Dicembre 2023

VALSASSINA – Per il Natale di quest’anno, il Decanato della Valsassina ha organizzato il Concorso Presepi in famiglia 2023.

“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui” ha detto Papa Francesco. “Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze… È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata…”.

(Dalla Lettera Apostolica Admirabile signum del Santo Padre Francesco).

REGOLAMENTO:

Il concorso è aperto solo ai singoli/famiglie delle Unità/Comunità Pastorali del Decanato della Valsassina. Possono partecipare solo presepi realizzati nelle case. Non sono ammessi presepi pubblici e/o realizzati da amatori o professionisti. La votazione sarà online il 3/4 gennaio che si sommerà alla votazione di una commissione che giudicherà i presepi in base a originalità, ambientazione, tipo di lavorazione, qualità artistica, messaggio trasmesso, impatto scenografico.

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023

I vincitori saranno annunciati il 6 gennaio 2024.

Per iscriversi inviare una e-mail a presepi2023@decanatoprimaluna.org con al massimo 3 foto (una frontale) del vostro lavoro indicando obbligatoriamente: nome, cognome o famiglia di chi lo ha realizzato e luogo di provenienza.

SCARICA IL VOLANTINO:

CONCORSO Decanale PRESEPI Valsassina 2023