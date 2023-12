RISATE ASSICURATE A CORTENOVA CON LEONARDO MANERA DA ZELIG

Data pubblicazione 28 Dicembre 2023

CORTENOVA – Per salutare il 2023 e augurare un felice anno nuovo ai suoi cittadini, l’amministrazione comunale di Cortenova supportata dalle associazioni del paese organizza una cena in compagnia seguita dallo spettacolo del comico Leonardo Manera, storico volto di Zelig.

La serata è in calendario venerdì 29 al centro polifunzionale in località Bindo. Alle 19.30 il via alle portate (antipasto, gnocchetto burro e salvia, cotechino con lenticchie, dolce), alle 21.30 spazio alle risate con Manera che presenta in Valsassina “In Homo Modernus. Eppure sembrava progresso“.

Il costo per la cena, comprensivo di biglietto per assistere allo spettacolo, è di 20 euro (prenotare Andrea 349816497); 10 euro l’ingresso per il solo spettacolo, con una consumazione inclusa. Cena a 12 euro o ingresso gratuito allo spettacolo per i minori di 12 anni. Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficienza.