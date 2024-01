QUESTA VOLTA AL PONTE DELLA VITTORIA VINCE IL BUON SENSO: GESTO ESTREMO EVITATO GRAZIE A CC E VIGILI DEL FUOCO

Data pubblicazione 8 Gennaio 2024

Come noto, questo quotidiano – come tutti i giornali del gruppo editoriale IperG – non riporta mai notizie riguardanti suicidi. Discorso completamente diverso invece quando il tentativo viene sventato, questo è il caso che deve avere ampia visibilità. Tale condotta è suggerita dall’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) e dagli psichiatri. Per saperne di più, ecco le norme a cui noi giornalisti dovremmo attenerci; si tratta di un progetto suggerito dall’OdG nazionale.

CREMENO – Domenica sera, poco dopo le 22, Carabinieri, Vigili del Fuoco con tre automezzi e Soccorso Centro Valsassina hanno operato al Ponte della Vittoria dal quale una donna di 55 anni, proveniente da fuori Valsassina, minacciava di gettarsi. Grazie all’opera di mediazione degli intervenuti (in particolare gli uomini dell’Arma) la signora è stata dissuasa dal suo intento.

Al termine, l’ambulanza giunta da Introbio l’ha portata verso la mezzanotte all’ospedale Manzoni di Lecco.

Permane a Cremeno la problematica segnalata più volte – l’ultima nel 2020 dal sindaco Invernizzi, vedi nostro articolo di allora – relativa alla mancanza di reti o barriere che possano dissuadere chi, nell’angoscia, mediti comportamenti tragici.

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.

