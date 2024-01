FOLLA A PASTURO PER IL PRESEPE VIVENTE IN RICORDO DI DAVIDE INVERNIZZI

Data pubblicazione 8 Gennaio 2024

PASTURO – Spettacolare edizione del presepe vivente promosso da ormai 35 anni a Baiedo di Pasturo che, per organizzazione e partecipazione “rivaleggia” con altre rappresentazioni del territorio.

A curarlo il Gruppo Animatori dell’oratorio e Visit Pasturo in collaborazione con altre associazioni del paese come la Protezione Civile che ha realizzato la capanna, la Pro Loco, il Comune, i Soci de Pastur, Alpini e Corpo Musicale Bruno Colombo. L’edizione di quest’anno è dedicata in particolare a Davide Invernizzi scomparso tragicamente nel 2019 a causa di un incidente stradale e che è stato capace di coinvolgere anni fa gli adolescenti e i giovani della parrocchia nell’iniziativa.

Alle 20 il corteo è partito dal piazzale di Baiedo alta per le prime due scena con l’Annunciazione e la visita di Elisabetta. Poi il numeroso gruppo ha percorso le vie di Baiedo dove è stato rappresentato il Censimento e la richiesta in tre case del posto per l’alloggio di Giuseppe e Maria. Quindi la stella cometa e i Re Magi davanti alla chiesetta di Baiedo accompagnati dalle fisarmoniche di alcuni ragazzi del paese. Al Faggio Rosso è stata rappresentata la visita dei Magi a Erode.

In conclusione nel piazzale Don Gnocchi si è sviluppato il vero presepe vivente, con la partecipazione di tutti i figuranti. Al termine la benedizione è stata impartita dal vicario della Pastorale Giovanile don Gianmaria Manzotti. Al termine il sindaco di Pasturo Pierluigi Artana ha ringraziato per l’ottima organizzazione e per la numerosa partecipazione.

G. P.