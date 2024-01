SCI DI FONDO: PER AKSEL ARTUSI UN QUARTO POSTO CHE DÀ FIDUCIA IN VISTA DELLA COPPA EUROPA IN POLONIA

Data pubblicazione 15 Gennaio 2024

MALLES VAL VENOSTA (BZ) – Una buonissima gara per Aksel Artusi domenica in Val Venosta: quarto al traguardo con il bronzo sfumato all’ultimo chilometro. C’è comunque da essere ottimisti, la gara era molto dura e in condizioni non congeniali a lui nemmeno se fosse stato nella forma migliore. Quindi aldilà della posizione una vera iniezione di fiducia perché è stato un importante banco di prova. Difatti il valsassinese dello sci nordico mercoledì partirà per Jakuszyce in Polonia per il suo rientro in Coppa Europa del prossimo fine settimana.