SERVIZIO CIVILE. CON IL COE 24 POSIZIONI PER PROGETTI IN ITALIA E ALL’ESTERO

Data pubblicazione 16 Gennaio 2024

BARZIO – Pubblicato il Bando per il Servizio Civile Universale 2024 per i giovani tra i 18 e 29 anni non compiuti che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile in Italia e all’estero. Il termine per le candidature è fissato alle 14 del 15 febbraio 2023. La domanda di partecipazione si può presentare esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL). Leggi il BANDO COMPLETO QUI

L’Associazione COE offre 24 posti in Italia e all’estero. 12 in Camerun, 4 in Guatemala e 2 in Repubblica Democratica del Congo con FOCSIV; 6 posizioni in Italia, di cui 4 a Saronno (VA) e 2 a Barzio (LC) con CSV Insubria Varese. Per leggere le schede dei progetti, clicca qui.

SCU: i progetti dell’Associazione COE all’estero/18 posizioni

1) Un progetto in CAMERUN a Douala, Mbalmayo, Bafoussam e Garoua (in partenariato con gli enti locali: Maison De Jeunes et de la Culture di New Bell e Bonamoussadi; LABA Douala; Maison de Jeunes et de Sports; Centre de Promotion Sociale CPS; CPSS – Centre de Promotion Sociale et Sanitaire) denominato “Caschi Bianchi per l’inclusione dei minori in situazioni di vulnerabilità del CAMERUN – 2024”

Cerchiamo 8 operatori/rici volontari/e con conoscenza del francese e competenze coerenti con i temi di progetto.

2) Un progetto in CAMERUN a Mbalmayo e Garoua (in partenariato con gli enti locali Hopital Saint Luc e Hopital Notre Dame des Apotres) inserito nel Programma Diritto alla Salute – Progetto “Caschi Bianchi per il diritto alla salute in CAMERUN-2024”.

Cerchiamo 4 operatori/rici volontari/e con conoscenza del francese e competenze coerenti con i temi di progetto.

3) Un progetto in REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO a Kinshasa (in partenariato con l’ente locale CARE) inserito nel Programma “Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone fragili in CAMERUN, RD CONGO, MALAWI, ETIOPIA – 2024”

Cerchiamo 2 operatori/rici volontari/e con conoscenza del francese e competenze coerenti con i temi di progetto.

4) Un progetto in GUATEMALA a San Juan La Laguna e Città del Guatemala (in partenariato con gli enti locali Alma de colores e Fundaciòn Waybi) inserito nel Programma “Caschi Bianchi per l’inclusione sociale delle persone con disabilità in ECUADOR e GUATEMALA – 2024”

Cerchiamo 4 operatori/rici volontari/e con conoscenza dello spagnolo e competenze coerenti con i temi di progetto.

SCU con Associazione COE in Italia / 6 posizioni

1) A Saronno (VA), il progetto “NOI SIAMO CULTURA 2024 – Scopriamo e sviluppiamo talenti e abilità”? a cura di CSV Insubria, dove l’Associazione COE è ente co-progettante.

Cerchiamo 4 operatori/rici volontari/e con competenze coerenti con i temi del progetto.

2) A Barzio (LC), il progetto “DIRITTI AL FUTURO – Laboratori di educazione alla cittadinanza e alla solidarietà” a cura di CSV Brescia, dove l’Associazione COE è ente co-progettante.

Cerchiamo 2 operatori/rici volontari/e con competenze coerenti con i temi del progetto.