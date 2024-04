DROGA IN VALLE. “A BARZIO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI, AD OGNI ORA DA 5 ANNI”

Data pubblicazione 2 Aprile 2024

Egregio Direttore,

in riferimento al recente episodio di contrasto allo spaccio di stupefacenti sull’altopiano, mi sento in dovere di portare alla Vostra attenzione delle dinamiche non meno preoccupanti di quelle emerse nelle scorse settimane.

Vorrei segnalare un’incessante attività di spaccio a pochi passi dalla piazza di Barzio. Questo business, che apparentemente non conosce crisi, è gestito con grande dedizione da parte di un soggetto che da più di cinque anni, ormai sotto gli occhi di tutti, smercia cocaina ad ogni ora del giorno e della notte.

Il malvivente risiede a pochi passi dalla casa del primo cittadino Arrigoni Battaia, anch’egli certamente consapevole della quotidiana attività illecita. Il soggetto è ben integrato nel tessuto sociale del paese ed è conosciuto da molti cittadini barziesi e dell’altopiano, molti dei quali probabilmente consumatori della stessa sostanza.

Questo personaggio è noto a tutti, tutti hanno ormai compreso le modalità con cui ogni singolo giorno il crimine si consuma, tutti, compreso io, siamo però inermi di fronte ad una tale situazione.

Comprendo che cogliere in flagranza di reato un simile individuo non sia cosa semplice, ma sono altrettanto convinta che il solo parlarne, anche in modo anonimo e nebuloso, possa smuovere le acque.

Grazie

Un saluto cordiale da parte di una vostra lettrice

LEGGI ANCHE