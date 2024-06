GIORNATA DELLA TERRA: 80 BIMBI A BINDO PER LA SALVAGUARDIA DELLA NATURA

Data pubblicazione 1 Giugno 2024

CORTENOVA – Si è fatta attendere un po’ più del dovuto, ma la “Giornata della terra” delle scuole dell’infanzia di Primaluna, Cortenova e Taceno è stata un successo. Circa 80 bambini accompagnati dalle loro rispettive insegnanti si sono ritrovati venerdì 31 maggio nella struttura polifunzionale di Bindo di Cortenova: organizzata per il 22 aprile, a causa del clima rigido la manifestazione è stata posticipata a ieri.

Gli studenti hanno festeggiato la conclusione di un percorso didattico che ogni singolo plesso ha sviluppato in classe partendo dalla lettura di un libro legato alla storia di un piccolo seme, che ha portato i bambini a prendere coscienza dell’importanza della conservazione e della salvaguardia del nostro ambiente naturale.

Dopo un momento di accoglienza e di saluti, tutti i bambini hanno cantato in coro la canzone “Io sono come un albero”, per poi decorare un vasetto compostabile e piantare alcuni semi di girasole, con lo scopo di prendersene cura fino al termine dell’anno scolastico, toccando con mano i progressi della crescita della piccola piantina, come era stato raccontato nella storia ascoltata in classe.

Nel pomeriggio ogni plesso ha proposto un momento di gioco inerente agli argomenti trattati e collegati all’ambiente e alla tutela del nostro pianeta. A conclusione della giornata, ogni scuola ha omaggiato gli altri partecipanti scambiandosi i lavori svolti nelle rispettive scuole.