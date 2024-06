CALCIO. CASARGO OGGI IN CAMPO PER I REGIONALI CSI A 11: FORZA FURIE ROSSE!

Data pubblicazione 1 Giugno 2024

CASARGO – “El dia del partido”. Oggi pomeriggio alle 16 al Comunale di Casargo inizia l’avventura dei biancorossi alle fase regionale CSI a 11.

Il traguardo, dopo la clamorosa affermazione nel campionato provinciale, è di per sé un successo e in Alta Valle l’entusiasmo è alle stelle.

C’è una partita da vincere oggi, e a Casargo arriverà il Filarete Segrate – l’undici che ha trionfato nel girone milanese. A completare il girone il Valbasca Lipomo, che il Casargo incontrerà il 16 giugno (sotto, il calendario).

Chi arriva primo passa il girone e andrà alle fina four per il titolo regionale. La strada è lunga, in salita, ma sognare non costa nulla. Forza Casargo, in campo non sarete solo in 11!

RedSpo

