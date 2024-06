VIDEO-PILLOLE DI GRRRIGNA COMICS. IL “KURO TRIP” NELLA TRE GIORNI DEL FUMETTO IN VALSASSINA

Data pubblicazione 5 Giugno 2024

BARZIO – Chiusa la tre giorni del GRRRigna Comics, il Festival del fumetto in Valsassina, per chi vi ha partecipato è il momento di tirare le somme, condividere le emozioni, aggiungere pagine al diario, mettere in agenda le nuove amicizie, sistemare in libreria i volumi acquistati e “sketchati”.

Un primo resoconto molto personale dal Festival arriva da Kuro, lo youtuber che insieme a Pelati&Fumetti ha inaugurato l’edizione 2024 per poi seguire e documentare tutti gli eventi del festival.

Ecco quindi il “KuroTrip” disponibile ovviamente su YouTube.