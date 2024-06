“BIKE & RUN”: I RISULTATI DELLA GARA DA CORTENOVA ALL’ALPE ZUC

Data pubblicazione 9 Giugno 2024

CORTENOVA – Seconda prova del circuito “Bike & run” da Cortenova all’Alpe Zuc. 64 gli atleti alla partenza, di cui 22 in sella alla bicicletta e 42 a piedi. Arrivo in volata sulle due ruote: il primo a tagliare il traguardo è stato Simone Tenderini (in copertina), che ha fermato il cronometro a 20’57”, un solo secondo in meno rispetto a Matteo Santini, secondo. Chiude il podio Andrea Artusi. Al femminile trionfa Paola Beri con il buon tempo di 27’48”.

A piedi trionfa invece il favorito Dionigi Gianola, che si mette al collo la medaglia d’oro col tempo di 24’25”. Alle sue spalle Marco Lafranconi e Michele Combi. Debora Benedetti è la prima donna in 28’37”, seguita da Michela Gritti e Silvia Invernizzi.

RedSpo