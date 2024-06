COMUNALI, VERSO IL QUORUM I COMUNI VALSASSINESI “MONOLISTA”. MARGNO ELEGGE CATTANEO, MOGGIO SALE AL 30% (SERVE IL 40)

Data pubblicazione 9 Giugno 2024

VALSASSINA – Rilevazione delle 12 per l’affluenza ai seggi nei Comuni chiamati al voto (12 in Valle). Cinque di questi essendo “monolista” necessitano solo del quorum del 40% degli aventi diritto per eleggere sindaci e consigli e ormai il traguardo sembra vicinissimo.

Anzi, Margno con il 40,87% segnalato a mezzogiorno ha già conseguito in pratica il risultato, eleggendo il candidato unico Manuele Cattaneo della lista civica “Per Margno”.

Vicinissime alla quota minima Cassina Valsassina e Pagnona, più indietro Moggio e Taceno – ma il famoso quorum pare raggiungibile, con altre 11 ore di urne aperte.

Di seguito la situazione alle 12 di oggi:

Cassina V. 39,06%

Margno 40,87%

Moggio 30,58%

Pagnona 39,12%

Taceno 32,94%

La prossima rilevazione dell’affluenza alle urne sarà alle 19 di oggi, domenica. Come noto, si vota fino alle 23 – successivamente scatteranno subito gli scrutini delle Europee e, domani alle 14 con diretta web su VN, lo spoglio delle comunali.

