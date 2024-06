LUTTO A BARZIO: ADDIO AD AUGUSTA SCANDELLA, VEDOVA DI ORESTE RUFFINONI

Data pubblicazione 9 Giugno 2024

BARZIO – Cordoglio a Barzio per la scomparsa all’età di 80 anni della signora Augusta Maria Scandella, vedova di una persona molto nota nel pase dell’Altopiano valsassinese: Oreste Ruffinoni, venuto a mancare molti anni fa e conosciuto per le sue attività pubbliche. A lungo in amministrazione comunale, assessore al Bilancio, era stato alla guida della allora Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Barzio.

I funerali si terranno domani, lunedì 10, alle 16 nella parrocchiale di Sant’Alessandro.

Questa sera, dopo la Messa delle 18, recita del Rosario nella stessa chiesa, in ricordo della defunta.

RedBar