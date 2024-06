ELEZIONI, ALLE 23 DI SABATO AFFLUENZA OK IN 4 COMUNI “MONOLISTA” SU 5. SOLTANTO MOGGIO INDIETRO RISPETTO AL 40%

Data pubblicazione 9 Giugno 2024

VALSASSINA – Sono 5 su 12 in totale i Comuni valsassinesi chiamati alle urne tra ieri e oggi per il rinnovo delle loro amministrazioni, nei quali si è presentata una sola lista. In questi casi, l’unico ostacolo alla proclamazione di sindaco e consiglieri è dato dal famoso quorum – fissato nell’occasione al 40% degli aventi diritto al voto.

La prima rilevazione effettuata alle 23 di sabato parla di una presenza media ai seggi, nel lecchese, pari al 20,28%. Nei 5 paesi di cui sopra, quattro sono sopra la quota del 20% mentre uno solo (Moggio), “arranca” – avendo registrato appena il 15,5% di votanti.

Di seguito la situazione della prima giornata:

Cassina V. 20,98%

Margno 24,77%

Moggio 15,53%

Pagnona 22,79%

Taceno 20,56%

Le prossime rilevazioni dell’affluenza alle urne saranno alle 12 e alle 19 di oggi, domenica. Come noto, si vota fino alle 23 – successivamente scatteranno subito gli scrutini delle Europee e, domani alle 14 con diretta web su VN, lo spoglio delle comunali.

RedPol

