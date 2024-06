CALCIO, IL LECCO ISCRITTO ALLA SERIE C. C’È L’OK DELLA COVISOC

Data pubblicazione 11 Giugno 2024

LECCO – La CO.VI.SO.C., in seguito all’osservazione della documentazione depositata dalla Calcio Lecco 1912, ha concesso ufficialmente al Club la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2024/2025. L’annuncio arriva dalla società del patron Paolo Di Nunno che quindi dopo l’entusiasmo della conquista della Serie B e il terribile campionato senza mai avvicinarsi alla zona salvezza, conferma la partecipazione alla C scacciando ogni voce di ripartenza dal calcio dilettantistico.