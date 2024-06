“SIGNORI DELLE PREFERENZE”: I PIÙ VOTATI IN VALSASSINA PAESE PER PAESE

Data pubblicazione 12 Giugno 2024

VALSASSINA – “Riassuntone” finale con il dettaglio dei candidati alla carica di consigliere più votati tra i vari paesi della Valle: i primi due per quelli più grandi, e il più rappresentativo in quelli più piccoli. Nei i comuni le elezioni sono molte sentite e molte persone si rendono disponibili: si tratta, a prescindere dalle convinzioni e dai risultati raccolti, di un gesto d’amore per il proprio paese, un atto disinteressato meritevole di plauso.

Votare è uno sprazzo vivace, un raggio di sole in cui i paesi sono vivi, se non addirittura si infiammano e alla sfida tra i candidati sindaci in lizza si aggiunge anche quelli dei consiglieri in gara: emblematico il caso di Parlasco che mette in campo 2 sindaci e 19 candidati consiglieri per 139 potenziali elettori: qui sì che la democrazia è praticamente diretta!

Di seguito i 20 più votati nei diversi paesi, con due ex aequo (Casargo e Cassina). Spaccando un pochino i numeri, 7 donne e 13 uomini; quasi tutti i candidati più votati sono eletti nelle liste che hanno vinto le elezioni e solo tre sono in seno a una minoranza: Primaluna, Cortenova e Parlasco.