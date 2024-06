BARZIO, LA RSA APRE LE PORTE AI LABORATORI DI ARTE

Data pubblicazione 14 Giugno 2024

BARZIO – Nel mese di febbraio 2024, parlando con la direttrice creativa del Palazzo delle Paure di Lecco, Barbara Cattaneo, e con l’artista di Primaluna Federica Melesi, abbiamo pensato ad un progetto che potesse dare stimolo, calore e luce agli Ospiti della RSA Casa Sant’Antonio.

Come coniugare l’esperienza e la preparazione di Barbara Cattaneo con la capacità creativa di Federica Melesi? Ed è così nato il progetto “L’arte è per tutti”: un progetto in tre tappe (22 maggio, 29 maggio e 12 giugno) nel quale gli ospiti della Casa di riposo potessero prima osservare opere “prestate” dal Palazzo delle Paure di Lecco, poi creare opere condivise, tutti insieme.

Nella fase osservativa, Barbara Cattaneo raccontava le immagini interagendo attivamente con ospiti e parenti, accompagnandoli nel percorso. Nella fase creativa, con Federica Melesi e la collega Battistina provavamo a riprodurre i dipinti in modo soggettivo, creativo e libero. Ogni giornata aveva un tema: paesaggio (del lecchese), ritratto, natura e animali. E il risultato è stato stupefacente.

I parenti hanno avuto foto e video del percorso e organizzeremo una mostra perché davvero le persone che abitano la residenza hanno fatto un lavoro meraviglioso. Ogni cosa che possiamo fare per loro, piccola o grande che sia, è segno che la vera cura sta nell’attenzione ai dettagli, alle piccole cose, al cuore.

Il tempo che abbiamo è prezioso, non possiamo che donare parte del nostro tempo per poterli fare stare bene.

Come dico sempre, il senso sta qui, dove il cuore batte, ed ha ancora voglia di battere.

Veronica Bonicalzi

Direttrice Rsa Casa Sant’Antonio, Barzio