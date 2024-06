IL TRIAL MONDIALE A CORTENOVA. ECCO COME CAMBIA LA VIABILITÀ

Data pubblicazione 14 Giugno 2024

CORTENOVA – Venerdì mattina in quel di Cortenova dedicato all’allestimento degli spazi che ospiteranno i campionissimi del trial. Il percorso di gara del Mondiale è un circuito chiuso che interesserà alcune aree di Cortenova e di Prato San Pietro, di conseguenza è stato necessario vietare il transito su determinate vie (esclusi i residenti).

Oggi, venerdì, dalle 13 alle 18 e sabato e domenica dalle 7 alle 18, chiuse via Trento, via Mascheri, piazza Concordia, via degli Alpini, via Leonardo da Vinci dal cimitero alla frazione.

Chiusa anche la pista ciclopedonale nel tratto di Cortenova dalle 7 di sabato alle 18 di domenica.

Per il pubblico sono a disposizione i parcheggi in zona campo sportivo, a Bindo, e l’area camper di Primaluna, inoltre la navetta gratuita è a servizio di chi lascerà le auto sull’asse Cortabbio-Taceno.