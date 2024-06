AUTONOMIA/FRAGOMELI: “FONTANA VENDE FUMO, DA DOMANI NULLA CAMBIA”

Data pubblicazione 20 Giugno 2024

MILANO – “I casi sono due, o Fontana non conosce bene la legge Calderoli oppure sta vendendo ai lombardi vagoni di fumo“. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Gian Mario Fragomeli, segretario della commissione speciale autonomia del Consiglio Regionale.

“Noi siamo molto preoccupati di ciò che il presidente della Regione Attilio Fontana e Fratelli d’Italia potrebbero fare con più poteri su sanità e ambiente – prosegue il dem – ma certamente nulla accadrà già da domani, anzi, nulla può succedere prima di dodici o diciotto mesi, sempre che il governo trovi i soldi necessari. La Calderoli è chiara: per le materie interessate dai livelli essenziali di prestazioni, come sanità e ambiente, occorrono decreti attuativi per i quali ci vorrà non poco tempo, e alla fine andranno pure trovate le risorse per garantire una base di prestazioni uguale per tutte le regioni”.