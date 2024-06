IL SONDAGGIO DI VN: INTROBIO E BARZIO, NELLE URNE SORPRESE “RELATIVE”

Data pubblicazione 20 Giugno 2024

VALSASSINA – Nell’ultima edizione del voto (sorprendente?) a Introbio e Barzio, dove i due sindaci uscenti Airoldi e Arrigoni Battaia sono stati “ribaltati” dai loro sfidanti Piazza e Ferrari – nella foto di copertina.

La domanda ai lettori, relativa a questo passaggio alle urne, era diretta: “Autentiche sorprese?“. “No, visti i sindaci uscenti” è la voce che ha ottenuto più preferenze (il 48% del campione), mentre il 18% ha scelto “In parte sì“. L’esito alle urne ha preso in contropiede più a Introbio che a Barzio (14%, contro il 6% della risposta inversa).

A fondo pagina il risultato dettagliato del sondaggio

Quest’ultima avrà termine giovedì 27 giugno e riguarda ancora la politica, ma con un tema nazionale – che tocca anche il nostro territorio: la cosiddetta “autonomia differenziata” – vale a dire la concessione alle Regioni di decidere in libertà su una o tutte le 23 materie previste dal secondo comma dell’articolo 116 del Titolo V della Costituzione.

ELEZIONI: INTROBIO E BARZIO, AUTENTICHE SORPRESE? No, visti i sindaci uscenti (48%, 165 Voti)

In parte sì (18%, 61 Voti)

Più Introbio che Barzio (14%, 49 Voti)

È sempre il solito magna-magna (6%, 21 Voti)

Più Barzio che Introbio (5%, 18 Voti)

L'argomento non m'interessa (5%, 17 Voti)

Non ho idee chiare in materia (3%, 12 Voti) Totale votanti: 343

