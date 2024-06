CASARGO BEACH VOLLEY: SQUADRE E CALENDARIO PER UN SABATO DA CAMPIONI

Data pubblicazione 20 Giugno 2024

CASARGO – Il Val Da corda Beach Volley scalda i motori e dall’organizzazione trapelano i nomi delle 32 squadre iscritte e il calendario degli incontri con le prime battute già alle 9 e i gironi che si concluderanno solo nel primissimo pomeriggio – per poi andare avanti fino a sera per le fasi finali.

Una formula che non sbaglia mai, con team da 3 giocatori e almeno una donna in campo per contendersi il titolo – e intorno, un arcobaleno di ragazzi e giocatori che fanno da cornice e animeranno Casargo per l’intera giornata.

In attesa delle gesta sportiva la fantasia ha già vinto con i nomi, a dir poco fantasiosi e divertenti, delle squadre: tra questi grande scontro nel girone A tra Fendinebbiolo e Birrareal; in campo grande attesa anche per Gintonici e i Volley un Prosecco, ma c’è spazio pure per il cibo con i Pan e Salam, le Schiacciatine e le Trote Sfrosate. Menzione speciale per i San Giovanni Pomonazzo, indiscusso brand migliore per chi scrive.

Alla manifestazione sportiva – aggiungono gli organizzatori – “per tutta la durata del torneo sarà attivo un servizio bar ristoro e il ricavato sarà devoluto a supporto dei bambini dello Sci Club Alta Valsassina”.

P. R.

Di seguito calendario completo e gironi:

