A MOGGIO CAMBIO DELLA GUARDIA E FIORI ALLA NEO SINDACA COLOMBO

Data pubblicazione 25 Giugno 2024

MOGGIO – Eletta ufficialmente la nuova sindaca di Moggio Mariangela Colombo della lista civica ‘ Insieme per Moggio’: tanti applausi, gratitudine e desidero di impegno dal gruppo consiliare che lunedì ha inaugurato il primo, storico consiglio comunale del paese dell’Altopiano valsassinese presieduto da una donna.

“Per me è una grande emozione e ringrazio chi ha dato fiducia al mio programma. É giunto il tempo di cercare davvero una collaborazione coi comuni limitrofi per riuscire a superare le difficoltà dei singoli – dichiara la neo-sindaca -. In questo contesto per me è un onore assumere l’incarico di prima donna sindaco del mio paese, poter rappresentare i cittadini e mettere al centro del mio impegno il benessere di tutti. Affronterò questo mandato con massimo rispetto e responsabilità”.

Nominato vicesindaco con delega a Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Viabilità, ambiente, territorio, agricoltura, protezione civile il consigliere Davide Combi, mentre va a Innocente Locatelli l’assessorato con delega a Bilancio e ambiente. Roberta Ganassa, Eleonora Cappelli e Fabrizio Meles designati, invece, come membri della commissione elettorale con i rispettivi consiglieri supplementari Pietro Invernizzi, Valentina Combi e Mario Invernizzi.

Giovanbattista Vassena nominato capogruppo e, rispetto alla nomina dei giudici popolari, eletti Innocente Locatelli e Giovanbattista Vassena con i sostituti Andrea Corti e Roberta Ganassa.

S.G.