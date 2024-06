GUARDIA DI FINANZA. IRREGOLARITÀ SUL PNRR, PARTECIPATA NEI GUAI, ANTIMAFIA ED EVASIONE

Data pubblicazione 27 Giugno 2024

LECCO – La Guardia di Finanza di Lecco ha festeggiato il 250° Anniversario della fondazione del Corpo. L’evento si è aperto con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale. La celebrazione è proseguita con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della targa in memoria del Maresciallo Capo Francesco Centrone, vittima del dovere, al quale è intitolata la caserma sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Lecco, al fine di rendere omaggio e tributare un doveroso ricordo a tutte le Fiamme Gialle che hanno sacrificato la loro vita per la Patria.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati sei militari che si sono distinti in brillanti operazioni di servizio, a cui sono stati conferiti encomi ed una menzione è stata tributata ad un altro Ispettore della Guardia di Finanza di Lecco, al quale la Città di Firenze ha conferito il riconoscimento “Scudo d’Argento di San Martino”, in quanto, libero dal servizio, ha salvato delle donne che stavano annegando in mare.