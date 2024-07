Data pubblicazione 1 Luglio 2024

MAGNO – “Buongiorno, sono le 16 e ho trovato questo cane come da foto (in copertina, ndr). Nessuno in paese lo riconosce. Lo si avvicina, ma non si riesce a prenderlo – nemmeno provando a dargli un biscotto”.

L’autore dell’appello a VN ci ha autorizzato a divulgare il suo numero di telefono: 340-9058328. Chiamatelo, se avete notizie in merito al bel Border Collie “disperso” in Alta Valsassina.

RedAlV