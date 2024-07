STRADA CHIUSA TRA LECCO E BALLABIO: DA CREMENO LA PROTESTA DE ‘LA VOCE’

Data pubblicazione 8 Luglio 2024

VALSASSINA/BALLABIO – Con la nuova Lecco-Ballabio chiusa, la Valsassina subisce nuovamente conseguenze negative. Interviene sulla questione il consigliere comunale di minoranza di Cremeno Marco Combi: “Durante la giornata abbiamo ricevuto diverse lamentele da parte di numerosi cittadini che hanno impiegato un’ora per raggiungere il capoluogo partendo in auto dell’altopiano valsassinese, altri hanno perso il treno a causa dei tempi di percorrenza e in molti sono arrivati tardi sul posto di lavoro”.

“Ogni volta che la SS36 dir viene chiusa – attacca Combi – si ripete la stessa situazione e i disagi colpiscono cittadini e aziende valsassinesi che pagano fior di tasse a fronte di un servizio viabilistico che facilmente va in affanno. Dopo le passerelle fotografiche e oltre un anno e mezzo di attesa, auspichiamo che si trovi una soluzione definitiva alla sistemazione della strada. In questa giornata, un altro disagio che va sottolineato è stato il raddoppio del tempo di percorrenza delle autoambulanze in servizio di emergenza, costrette a uno slalom tra i veicoli pesanti sulla vecchia Lecco-Ballabio! Un doveroso ringraziamento va a chi ha lavorato in strada, gestendo il senso unico alternato per il transito dei mezzi pesanti, cercando di limitare i disagi”.

“Infine, come gruppo di minoranza La Voce chiediamo, se possibile, di effettuare i prossimi lavori sulla SS36 dir in orario notturno (22-06), con la chiusura totale della nuova Lecco Ballabio, per evitare di giorno possibili code e allo stesso tempo, per garantire la sicurezza di chi lavora alla messa in sicurezza della strada”.

