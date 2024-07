ANZIANO CADE IN UNA STRETTISSIMA “BOCCA DI LUPO” E SI FRATTURA, SOCCORSO DAI VIGILI DEL FUOCO

Data pubblicazione 8 Luglio 2024

BALLABIO – Intervento complesso a Ballabio, svolto dalla prima partenza e squadra SAF dei Vigili del Fuoco di Lecco per soccorrere una persona anziana, caduta in una bocca di lupo profonda tre metri e mezzo r larga soltanto 70 centimetri. Dopo aver prestato le prime cure con TPSS (Tecniche Primo Soccorso Sanitario) e tramite manovre di derivazione speleo-alpino-fluviale, gli intervenuti hanno issato in superfice il malcapitato …

