CONSIGLIO COMUNALE A BARZIO. TRASPORTO SCOLASTICO, RINNOVO DI UN ANNO PER LA CONVENZIONE A 4

Data pubblicazione 8 Luglio 2024

BARZIO – Seconda seduta dell’amministrazione Ferrari ter. Dopo la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente si passa all’esposizione delle linee programmatiche per il quinquennio amministrativo 2024-29. Il sindaco espone il programma di Incontro con Barzio che viene approvato con gli otto voti a favore della maggioranza e i tre contrari di Barzio nel Cuore. Si prende atto poi dell’avvenuta costituzione dei due gruppi consiliari e dei relativi capigruppo: Chiara Airoldi per la maggioranza e Giovanni Arrigoni Battaia per la minoranza.

Successivamente viene designato l’assessore Cesare Canepari come membro del Comune di Barzio in Comunità Montana, mentre il consiglio comunale Vittorio Canali è designato al BIM-Bacino Imbrifero Montano.

Infine, la convenzione per il trasporto scolastico in convenzione tra i quattro Comuni dell’Altopiano, in scadenza il 30 giugno 2024, viene prorogata per un altro anno alle stesse condizioni vigenti. Approvazione all’unanimità.

RedBar