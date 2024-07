LETTERA/COMUNITÀ ENERGETICA: CRESCITA PER IL TERRITORIO O VENDITA DI UN SERVIZIO?

Data pubblicazione 12 Luglio 2024

Quale futuro avrà la Valsassina se gli enti pubblici sponsorizzano anche aziende private e utilizzano per l’attività risorse non locali?

È quello che io ed altri partecipanti hanno visto nell’incontro di mercoledì sera in Comunità Montana alla presentazione della comunità energetica di Barzio. L’iniziativa era stata avviata dalla passata amministrazione barziese, non interessando solo strutture pubbliche e non interessando professionalità locali o della provincia.

Sbaglia chi pensa che gli enti locali debbano fare crescita del territorio, valorizzarlo, sviluppare professionalità ed economia circolare, come fanno da sempre non solo gli imprenditori della valle?

Le comunità energetiche sono una occasione da non perdere, ma come tutte le cose che hanno successo devono essere condivise, vedere i partecipanti protagonisti, e non solo vendere un servizio.

Lettera firmata