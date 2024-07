Data pubblicazione 12 Luglio 2024

LECCO – Disastro-traffico a Lecco, complici due concause contemporanee: prima delle otto e mezza un automobilista è stato colto da malore nella galleria del Monte Barro e l’assistenza sanitaria ha comportato disagi per la circolazione. Quest’ultima poi è andata in tilt per via dell’autentico nubifragio che sta colpendo il Lecchese.