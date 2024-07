CALCIO, TROFEO DEI COMUNI: CREMENO E PASTURO RIAPRONO IL GIRONE A

Data pubblicazione 17 Luglio 2024

PRIMALUNA – Quattro squadre del girone A in campo a a Primaluna per il Trofeo dei Comuni valsassinesi. Due risultati identici che valgono le prime vittorie per due formazioni ancora a secco.

Nella prima partita Cremeno/Cassina supera lo scoglio Introbio 2-1. Stesso punteggio in favore di Pasturo ai danni del più quotato Cortenova. Giochi così riaperti nel girone A, con tutte le squadre ancora in lotta per il passaggio del turno.

L’attesa è poca e stasera si torna già in campo. Alle 20:45 la gara tra Ballabio e Taceno/Parlasco. A chiudere la serata un’ora più tardi Primaluna–Esino Lario.

G. G.