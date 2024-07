SEI SICURO DI NON AVER NULLA DA NASCONDERE? LA PRIVACY DEI DATI RIGUARDA ANCHE TE

Data pubblicazione 18 Luglio 2024

La classica giustificazione “Ma io non ho nulla da nascondere!” è forse la più utilizzata dalle persone che non si dicono preoccupate del monitoraggio online e della raccolta di dati sensibili.

A ben vedere, però, si tratta di un argomento tanto superficiale quanto pericoloso. La privacy dei dati è un diritto fondamentale che protegge non solo i nostri segreti, ma anche la nostra dignità e libertà. In Italia, la questione della privacy dei dati è particolarmente rilevante, dato l’ampio uso dei social media e la crescente incidenza di attacchi informatici.

L’uso dei social media in Italia

In Italia, il 75% della popolazione è attivo sui social media, con piattaforme come WhatsApp (89%), Facebook (78%) e Instagram (73%) a farla da padrone?. Gli italiani utilizzano i social media principalmente per rimanere in contatto con amici e familiari, leggere le ultime notizie e scoprire nuovi prodotti e servizi?. Un’attività online così forte ha come effetto collaterale la raccolta e l’elaborazione di enormi quantità di dati personali da parte delle aziende tecnologiche.

Il pericolo della raccolta di dati

Le grandi aziende tecnologiche raccolgono dati personali per vari scopi, spesso all’insaputa dell’utente medio. Questi dati possono essere utilizzati per creare profili dettagliati degli utenti, che vengono poi venduti agli inserzionisti per attività di marketing mirato. Ad esempio, un semplice “mi piace” su un post può influenzare il tipo di pubblicità che ci viene mostrata ?. Inoltre, le informazioni personali possono essere usate contro di noi in vari modi, ad esempio in fase di assunzione, nel calcolo dei premi assicurativi e nell’assegnazione di un finanziamento?.

La sorveglianza governativa

Anche se in Europa il tema potrebbe essere meno sentito rispetto ad altre zone del mondo, il monitoraggio dei cittadini da parte degli enti pubblici suscita molto interesse. In Italia, il CERT-AGID ha identificato 1.713 campagne malevole nel 2023 , con la crescita dei ransomware e degli spyware, virus che gli hacker possono utilizzare per violare l’integrità dei dati e chiedere un riscatto o per colmare gap tecnologici?.

La sorveglianza di massa tratta tutti come potenziali sospetti, violando il principio della presunzione di innocenza. Questo può portare a un effetto di “ chilling “ , dove le persone sono meno propense a esprimere le proprie opinioni o partecipare attivamente alla vita politica??.

Implicazioni economiche

La raccolta e l’uso dei dati personali hanno ovviamente un impatto dal punto di vista economico. In Italia, la spesa per la pubblicità digitale è cresciuta del 9%, arrivando a toccare quasi il 60% della spesa pubblicitaria totale. Questo incremento è stato alimentato dall’ascesa degli influencer, che hanno visto aumentare del 15% il fatturato per sponsorizzazioni e pubblicità?.

A fronte di questi numeri, la fiducia dei consumatori rimane la valuta più preziosa e la mancanza di trasparenza nella raccolta e nell’uso dei dati può minarla gravemente.

Come proteggere la privacy dei dati

Proteggere la privacy dei dati è fondamentale per salvaguardare i nostri diritti e le nostre libertà. Ecco alcune misure che possiamo adottare sin da subito: