Data pubblicazione 18 Luglio 2024

LECCO – Dopo la tornata elettorale che ha convolto la metà dei comuni lecchesi e in vista del rinnovo del Consiglio Provinciale, l’esperienza “Civici per la Provincia” si propone come coordinamento per le liste civiche. Nasce così l’ambizioso progetto “Lc.Polis” che conta tra i promotori sia politici di lungo corso sia giovani amministratori; tra essi anche il consigliere comunale di Pasturo Guido Agostoni e il sindaco di Primaluna Mauro Artusi.