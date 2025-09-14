CALCIO LECCO: ALLE 15 TESTA ALL’INTER UNDER 23, COL SOSTEGNO DEI TIFOSI

LECCO – Vigilia della partita in trasferta contro l’Inter Under 23 in casa Calcio Lecco, con la capolista (a quota 7 dopo 3 match) che cerca la prima vittoria esterna nella gara valida per la 4ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26.

–

Mister Federico Valente nella conferenza stampa della vigilia sottolinea come la sfida contro la squadra nerazzurra rappresenti un’incognita soprattutto per la giovane età, la gamba e la qualità dei milanesi. Valente evidenzia come sarà cruciale partire subito forte, con intensità alta fin dal primo minuto, per non lasciare agli avversari la possibilità di prendere fiducia e dominare la partita…

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS