PROGETTO “SKI ABILITY”, ANCHE A BOBBIO MONTAGNA PIÙ INCLUSIVA

LECCO – La montagna lecchese si prepara a diventare sempre più accessibile grazie a Ski Ability, il progetto inserito nel Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile e sostenuto dalla Comunità di Lavoro Regioni Alpine (Arge Alp). L’iniziativa mira a potenziare l’accessibilità della montagna attraverso interventi concreti dedicati alle persone con disabilità e a chiunque voglia viverla senza barriere.

Promosso da Regione Lombardia, Ski Ability fa parte del programma europeo “Arge Alp Ski Ability”, che coinvolge diverse regioni alpine con l’obiettivo di sviluppare un modello condiviso di valutazione dell’accessibilità dei comprensori sciistici. In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, il progetto rappresenta una grande opportunità per promuovere l’inclusione e l’accessibilità negli sport invernali, valorizzando al contempo il territorio montano lecchese e lombardo come modello di turismo sostenibile e accessibile.

Nei comprensori lombardi, in particolare ai Piani di Bobbio, tra le aree pilota del progetto, Ski Ability prevede interventi mirati per migliorare l’accessibilità delle strutture, formare gli operatori e potenziare l’offerta turistica dedicata allo sport paralimpico e all’inclusione sociale.

“Ski Ability è un progetto che guarda al futuro. Non vogliamo solo prepararci a un grande evento come Milano Cortina 2026, ma lasciare un’eredità duratura al territorio: impianti accessibili, esperienze inclusive e una montagna davvero per tutti”, ha dichiarato Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia.

Il progetto è un esempio concreto di come i Giochi Invernali del 2026 non saranno soltanto un appuntamento sportivo di rilievo internazionale, ma anche un motore di cambiamento per la Lombardia, capace di generare valore sociale, culturale e turistico.

“Lo sport e il turismo inclusivo sono un diritto e un’opportunità – aggiunge Piazza -. Rendere accessibili impianti, piste e strutture significa abbattere barriere e valorizzare i nostri territori, dimostrando attenzione verso chi vive la montagna con passione, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche.”

Con Ski Ability, la Lombardia si conferma capofila tra le Regioni alpine nel coniugare sostenibilità, sport e inclusione, ponendo le basi per un futuro in cui la montagna sia accessibile, accogliente e condivisa da tutti.

“La montagna dei Piani di Bobbio è la montagna per tutti – sottolinea Massimo Fossati, amministratore delle Imprese Turistiche Barziesi. – Regione Lombardia, attraverso il progetto Ski Ability, ci ha permesso di cominciare a ragionare sulle difficoltà che una persona con disabilità può incontrare. L’anno prossimo avremo una nuova telecabina e formeremo il nostro personale per accogliere nel migliore dei modi tutte le persone con disabilità. I Giochi del 2026 sono un’opportunità perché lasceranno competenze e strutture preziose a un territorio come la Valsassina e i Piani di Bobbio-Valtorta.”

Un ruolo importante nel percorso di confronto e collaborazione con gli operatori del settore è rappresentato anche dalle continue interlocuzioni tra l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, e ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari). Questi momenti di dialogo costante consentono di condividere strategie e buone pratiche, garantendo un approccio coordinato e omogeneo allo sviluppo dell’accessibilità nei comprensori sciistici lombardi.

Grazie a questo lavoro di squadra tra istituzioni, operatori turistici e associazioni di categoria, la Lombardia conferma il proprio impegno nel rendere la montagna un luogo sempre più inclusivo, sostenibile e aperto a tutti.