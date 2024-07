CALCIO: CINQUE INNESTI E TANTI ADDII. IL CORTENOVA RIPARTE DAI VETERANI

Data pubblicazione 19 Luglio 2024

CORTENOVA – Rosa ridimensionata e ringiovanita per la prima squadra del Cortenova, che per la prossima stagione riparte dallo zoccolo duro dei veterani, sostenuto da un nuovo innesto e da quattro giovani promossi dalla juniores gialloblu.

Partiamo dalle certezze. In primis, in panchina siederà ancora Andrea Tantardini, alla sua seconda stagione alla guida della squadra valsassinese. Al suo fianco il vice Giambattista Tantardini, l’allenatore dei portieri Fabio Corti, il guardalinee Luca Busi e la massaggiatrice Micol Canali. Oltre al dirigente accompagnatore della squadra Innocente Magni, nello staff anche Walter Mascheri e Daniele Codega.

Più novità invece tra i giocatori. Il ballabiese Lorenzo Ripamonti, unico vero “acquisto” dell’estate, andrà a rimpolpare il reparto offensivo, dove figura già il fratello Leonardo. Dalle giovanili promossi invece Matteo Tagliaferri (difensore), Alex Acquistapace (centrocampista), Matteo Baruffaldi (esterno) e Umberto Paroli (esterno).

Decisamente nutrito il gruppo degli addii, tra cui figura quello “pesante” di Matteo Selva. Oltre a lui, non vestiranno gialloblu neanche Giancarlo Maroni, Matteo Berera, Fabio Taricco, Niccolò Conti, Gabriele Arrigoni, Alex Fazzini, Stefano Curioni e Matthias Invernizzi.

Un mese di riposo per gli atleti valsassinesi, che inizieranno la preparazione estiva nella seconda metà di agosto. L’inizio del campionato di seconda categoria è previsto per domenica 8 settembre, mentre non sono ancora state ufficializzate le date per la Coppa Lombardia.

RedSpo