BIKE & RUN: DOMENICA LA TRADIZIONALE PASTURO-ALPE COA

Data pubblicazione 19 Luglio 2024

PASTURO – Tutto apparecchiato per la “Pasturo-Alpe Coa“, la classica gara podistica e ciclistica in programma per domenica 21 luglio.

La corsa in montagna prenderà il via alle 9; percorso di 3,7 km, con 670 metri di dislivello positivo. Lo stesso vale per la mountain bike, con il tragitto allungato a 7 km.

Le gare sono previste sia nel formato competitivo (richiesto certificato medico agonistico) che amatoriale e sono aperte ad adulti e bambini dalla prima elementare.

Alle 11, al laghetto dell’Alpe Coa, le premiazioni per i primi cinque delle due competizioni al maschile e al femminile. Riconoscimenti anche per gli atleti più giovani, più anziani e per tutti i bambini nati dal 2018 al 2010. A seguire, santa messa e rancio.

RedSpo