ESCURSIONI NELLE VICINANZE DI MILANO: COSA FARE E COME RAGGIUNGERE QUESTI LUOGHI

Data pubblicazione 21 Luglio 2024

La città di Milano mette a disposizione dei visitatori un patrimonio culturale molto interessante, con numerosi monumenti e attrazioni da non perdere. Alcune persone preferiscono, però, uscire per qualche ora dalla frenetica vita della città, per esplorare delle zone affascinanti nelle vicinanze di Milano. Le destinazioni per escursioni sono tante e possono essere raggiunte facilmente, per trascorrere una giornata perfetta all’insegna della natura e delle occasioni di relax.

Le soluzioni di mobilità per spostarsi da Milano

Quando si pianificano delle escursioni nei dintorni di Milano, è essenziale considerare le soluzioni di mobilità disponibili e i parcheggi per facilitare gli spostamenti. Chi preferisce utilizzare l’auto può usufruire dei parcheggi strategici a Milano, come quelli situati presso le stazioni ferroviarie principali, come Milano Centrale, Cadorna e Porta Garibaldi, che consentono di lasciare il mezzo di trasporto privato in sicurezza e proseguire comodamente il viaggio con i mezzi pubblici.

Ci sono anche dei parcheggi di interscambio, che si trovano alle estremità delle linee metropolitane, che mettono a disposizione una soluzione pratica per evitare il traffico cittadino e per raggiungere rapidamente le arterie autostradali principali. Sono delle strutture ben collegate con i trasporti pubblici e questo rende più semplice l’organizzazione delle gite fuori porta senza sperimentare lo stress del traffico in città.

La città di Bergamo e le valli circostanti

Bergamo è una città a carattere storico suddivisa in due parti. La Città Alta permette di ammirare le mura e le strade caratteristiche, mentre la Città Bassa è quella di più recente costruzione. Oltre alla visita della città, ci sono delle splendide opportunità per escursioni nelle vicine valli bergamasche. Per esempio, la Val Seriana e la Val Brembana sono luoghi ideali per i loro sentieri escursionistici, che consentono di effettuare delle passeggiate facili e di seguire percorsi più impegnativi.

La città di Bergamo è raggiungibile facilmente in treno da Milano. I treni partono frequentemente dalla stazione di Milano Centrale e impiegano circa un’ora per arrivare a Bergamo. Dalla stazione, successivamente, si può raggiungere in autobus la Città Alta.

Le attività nei pressi del Lago di Como

Il Lago di Como è una delle destinazioni più affascinanti nei dintorni di Milano. È molto conosciuto per le località tipiche, per i giardini meravigliosi e per le ville storiche. Anche in queste zone si possono compiere numerose attività, passeggiate per le vie di Bellagio oppure semplicemente relax lungo le rive del lago. Gli appassionati delle escursioni possono avere a disposizione diversi sentieri che offrono viste panoramiche incredibili.

Si può raggiungere facilmente il Lago di Como in treno dal capoluogo. È possibile arrivare dalla stazione centrale a Como in circa un’ora di tempo. Da questa città è possibile prendere un traghetto oppure un autobus per esplorare le varie località intorno al lago.

La Valsassina per gli appassionati di escursionismo

La Valsassina si trova a Nord del Lago di Como ed è una destinazione ideale per gli amanti dell’escursionismo e della montagna. La rete di sentieri è molto ampia e questi percorsi attraversano paesaggi di montagna, località pittoresche e boschi fitti. Le escursioni più interessanti sono quelle che riguardano, ad esempio, i sentieri che portano al Pian delle Betulle e il rifugio Rosalba sul Grignetta.

Si può raggiungere la Valsassina in auto a partire da Milano in circa un’ora e mezza di tempo. In alternativa, è possibile prendere un treno fino alla città di Lecco e poi proseguire con un autobus locale fino ad una delle piccole località della valle, come Introbio o Barzio.

Montevecchia e il Parco del Curone

Montevecchia è una località molto interessante che si trova nel cuore della Brianza, un luogo famoso per il suo santuario e per le vedute panoramiche che si estendono fino alle Alpi. Il Parco del Curone permette di seguire diversi sentieri escursionistici tra le colline e i vigneti, tutti percorsi ideali per gli appassionati di natura e di trekking. È possibile raggiungere Montevecchia da Milano in circa 40 minuti con l’automobile. Si può anche prendere un treno fino a Cernusco-Merate e proseguire con un autobus fino a Montevecchia.