CADE IN GRIGNA VICINO AL RIFUGIO ‘ELISA’: ALL’OSPEDALE IN CODICE GIALLO

Data pubblicazione 20 Luglio 2024

GRIGNA SETTENTRIONALE – Incidente in montagna nel primo pomeriggio di oggi, sabato. Una persona – delle quali mancano al momento le generalità – è caduta nei pressi del Rifugio ‘Elisa’, sul Grignone.

Sul posto l’eliambulanza di AREU decollato dalla base comasca di Villa Guardia, allertato anche il Soccorso Alpino.

Raggiunta sul punto dell’infortunio, la persona ferita è stata elitrasportata in codice giallo all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco. Eventuali aggiornamenti in questa stessa pagina, non appena disponibili.

RedCro