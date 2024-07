ELEMENTARI PRIMALUNA, L’ASSESSORA PAROLI CONFERMA: “L’ANNO SCOLASTICO INIZIA ANCORA A BARCONE”

Data pubblicazione 26 Luglio 2024

PRIMALUNA – A stretto giro di posta, l’assessora di Primaluna Claudia Paroli, fa il punto della situazione dei lavori alle scuole elementari di Primaluna – dopo che proprio questo argomento è stato al cento del consiglio comunale di ieri sera (vedi nostro articolo).

Ecco il suo intervento: “Riteniamo opportuno fornire alla popolazione un aggiornamento sui lavori in corso alla Scuola primaria di Primaluna. Nato nel 2021 come un “semplice” intervento di riqualificazione, il progetto ha visto delle importanti rivisitazioni che hanno oggi portato ad un ambizioso progetto con una spesa complessiva di poco più di un milione di euro (€ 1.020.000). Ciò è stato possibile grazie ad appositi bandi statali e regionali che hanno coperto circa l’85% della spesa complessiva. Come noto, gli interventi comportano la realizzazione di un nuovo piano con la relativa nuova copertura in legno lamellare supportata da struttura esterna in cemento armato atta a sostenere l’ampiamento stesso in termini di resistenza sismica”.

“Sono stati realizzati nuovi spazi – spiega Paroli – che permetteranno di incrementare il numero di studenti, ma soprattutto di avere un servizio mensa e spazi innovativi per attività creative e di laboratorio. A tal proposito, recentemente il Comune di Primaluna ha ottenuto un ulteriore contributo dallo Stato pari a € 44,000 per realizzare una nuova aula informatica. Particolare attenzione è stata riposta nell’abbattimento delle barriere architettoniche, con la previsione anche di un impianto ascensore. Si provvederà a realizzare nuovi impianti di riscaldamento per garantire maggior comfort agli studenti, sempre comunque nell’ottica del risparmio energetico. Da ultimo, la scuola verrà fornita di nuovi arredi. L’attività di cantiere fino a qui svolta ha riguardato i lavori strutturali e di adeguamento sismico dell’edificio e le opere di distribuzione interna. Sono in corso di esecuzione le opere impiantistiche e sono state appaltate le opere di finitura. Siamo certi che i nostri bambini e ragazzi potranno godere di una scuola al passo con i tempi, dotata di spazi e attrezzature di livello elevato”.

“È anche vero – si avvia a concludere l’assessora comunale – che le modifiche progettuali occorse in questi mesi, che discendono dalla volontà di apportare ulteriori miglioramenti funzionali, ha inevitabilmente portato a dei ritardi nell’ultimazione dei lavori, che certamente non potranno essere completati entro il prossimo mese di settembre. È inevitabile che i nostri piccoli concittadini e le loro insegnanti dovranno fare ancora uno sforzo e iniziare il nuovo anno scolastico nell’edificio dell’ex asilo di Barcone. Questo, ovviamente, non può che spiacere anche a tutti noi ma sappiamo verrà affrontato da bambini e insegnanti con la consueta fattiva collaborazione, nella consapevolezza che tutto questo permetterà di raggiungere un traguardo ambizioso per loro e per i bambini che seguiranno negli anni a venire. Sarà nostra premura fornire ulteriori aggiornamenti in merito”.

