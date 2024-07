IL CANTIERE PER LA NUOVA SCUOLA “IRROMPE” AL CONSIGLIO DI PRIMALUNA

Data pubblicazione 26 Luglio 2024

PRIMALUNA – Consiglio comunale a Primaluna con una minoranza “proattiva”, che ha subito portato alla luce due problematiche importanti (sulle quali è basata la prima interrogazione ufficiale), dopo che in apertura dei lavori erano stati approvati i punti sulla “tangenzialina“, la variazione di bilancio e l’assegnazione di ruoli in base alle competenze dei consiglieri – nonché le attribuzioni di consuetudine dopo l’insediamento.

Tornando all’interrogazione, Walter Melesi passa la parola a Riccardo Pasquini che distribuisce il materiale relativo a quello che dirà successivamente e pone come primo punto la questione della fine dei lavori per la scuola elementare di Primaluna. Domanda che viene fatta con l’intento di avere risposte specifiche e possibilmente una data certa in cui i bambini e gli insegnanti potranno giovarsi del grande lavoro di ristrutturazione; la seconda questione porta alla luce un problema correlato ai lavori, ovvero la sicurezza del cantiere.

Mostrando foto che dimostrerebbero come l’accessibilità al cantiere citato sia fin troppo, il consigliere di minoranza si sofferma con tutto il gruppo di opposizione sull’immagine che riguarda la tromba dell’ascensore – spiegando come, essendo la porta principale aperta, un bambino potrebbe entrare a curiosare e malauguratamente cadervi dentro.

La “testimonianza” in consiglio serve dichiaratamente per una completezza nella gestione del paese, e viene gradita dalla maggioranza che ne prende assolutamente atto e farà tutto il necessario per risolvere la problematica in maniera urgente e coscienziosa: verranno quindi interpellati gli addetti ai lavori.

Pasquini conclude la sua presentazione con questa richiesta: “Chiedo direttamente a lei, segretario, perché il prossimo consiglio non lo svolgiamo davanti alle scuole con il cantiere già in sicurezza?”. Si tratta ovviamente di una provocazione e come tale questa viene “rimbalzata” dalla dottoressa Padronaggio.

Nondimeno, il dibattito è aperto e non si concluderà certo in breve termine.

