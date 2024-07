TURISMO SEMPRE PIÙ RILEVANTE NELL’ECONOMIA DELL’ARABIA SAUDITA

Data pubblicazione 26 Luglio 2024

Negli ultimi anni, l’Arabia Saudita ha intrapreso una serie di riforme economiche e sociali volte a diversificare le sue fonti di reddito e ridurre la dipendenza dal petrolio. Uno dei settori che ha visto una crescita significativa è quello del turismo. Grazie a iniziative come il piano Vision 2030, l’Arabia Saudita sta investendo massicciamente nel miglioramento delle infrastrutture turistiche e nella promozione delle sue attrazioni culturali e naturali. Questo articolo esplorerà i dati della crescita del turismo in Arabia Saudita, le mete più visitate, i consigli per i viaggiatori e le prospettive future di questo settore in espansione.

I dati della crescita del turismo in Arabia

Il settore turistico in Arabia Saudita ha registrato una crescita notevole negli ultimi anni. Secondo i dati forniti dalla Saudi Commission for Tourism and National Heritage (SCTH), il numero di visitatori internazionali è aumentato significativamente, passando da circa 15 milioni nel 2017 a oltre 20 milioni nel 2022. Questa crescita è stata sostenuta dalle nuove politiche di visto elettronico, che hanno facilitato l’ingresso nel paese per motivi turistici.

L’implementazione del piano Vision 2030 ha giocato un ruolo cruciale nel promuovere il turismo. Il governo saudita ha investito in infrastrutture moderne, migliorando aeroporti, strade e servizi turistici per rendere il paese più accessibile e accogliente per i visitatori internazionali. Questi sforzi hanno portato a un incremento del contributo del turismo al PIL nazionale, creando nuove opportunità di lavoro e stimolando l’economia locale.

Nonostante la crescita del turismo, il petrolio resta ovviamente una voce primaria del bilancio nazionale. Tuttavia, gli sforzi per diversificare l’economia stanno iniziando a dare i loro frutti, con il settore turistico che contribuisce in misura crescente al PIL del paese. L’obiettivo del governo è quello di raggiungere 100 milioni di visitatori entro il 2030, posizionando l’Arabia Saudita tra le principali destinazioni turistiche globali.

Questo sviluppo è stato accompagnato da una serie di eventi internazionali, come il Gran Premio di Formula 1, il Festival della Musica di Riyadh e altre manifestazioni culturali e sportive di rilievo. Questi eventi non solo attirano visitatori da tutto il mondo, ma contribuiscono anche a migliorare l’immagine del paese come destinazione turistica moderna e accogliente.

Le mete più visitate in Arabia

L’Arabia Saudita offre una vasta gamma di attrazioni turistiche, dalle città storiche ai paesaggi naturali mozzafiato. Tra le mete più visitate troviamo:

Riad , la capitale, è una città che combina tradizione e modernità. Qui si possono visitare luoghi di interesse come la Fortezza di Masmak , il Museo Nazionale e i vivaci souk, dove è possibile immergersi nella cultura locale.

, la capitale, è una città che combina tradizione e modernità. Qui si possono visitare luoghi di interesse come la , il e i vivaci souk, dove è possibile immergersi nella cultura locale. Gedda , un importante porto sul Mar Rosso, è famoso per il suo lungomare e le antiche abitazioni in corallo. La Corniche di Gedda è un luogo perfetto per passeggiare e godere di splendide viste sul mare, mentre il Quartiere Storico di Al-Balad offre un’affascinante panoramica della storia e dell’architettura saudita.

, un importante porto sul Mar Rosso, è famoso per il suo lungomare e le antiche abitazioni in corallo. La è un luogo perfetto per passeggiare e godere di splendide viste sul mare, mentre il offre un’affascinante panoramica della storia e dell’architettura saudita. Al-Ula è una città storica che ospita alcuni dei siti archeologici più importanti del paese. Tra questi, la Tomba di Madain Saleh , un sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, è particolarmente rinomato. Al-Ula offre anche paesaggi desertici unici e formazioni rocciose spettacolari.

è una città storica che ospita alcuni dei siti archeologici più importanti del paese. Tra questi, la , un sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, è particolarmente rinomato. Al-Ula offre anche paesaggi desertici unici e formazioni rocciose spettacolari. La Mecca e Medina sono due delle città più sacre dell’Islam, attirando milioni di pellegrini musulmani ogni anno. Anche se l’accesso è limitato ai musulmani, l’importanza religiosa e culturale di queste città le rende destinazioni di grande rilevanza.

e sono due delle città più sacre dell’Islam, attirando milioni di pellegrini musulmani ogni anno. Anche se l’accesso è limitato ai musulmani, l’importanza religiosa e culturale di queste città le rende destinazioni di grande rilevanza. Neom, una futuristica megalopoli in costruzione, promette di diventare una delle principali destinazioni turistiche al mondo. Questo progetto ambizioso mira a creare una città all’avanguardia, integrando tecnologie innovative e sostenibili con un paesaggio naturale straordinario.

Queste destinazioni, insieme a molte altre, stanno contribuendo a trasformare l’Arabia Saudita in una meta turistica di rilevanza internazionale. Grazie agli investimenti del governo e alla crescente apertura al turismo, il paese sta rapidamente diventando una destinazione imperdibile per i viaggiatori di tutto il mondo.

Consigli per viaggiare in Arabia Saudita

Nel caso voleste programmare un viaggio in Arabia Saudita potrebbero tornarvi utili alcuni semplici ma utili consigli che vi forniamo qui di seguito:

Visto e documenti : Assicurarsi di ottenere il visto turistico elettronico prima di partire. Questo processo è stato semplificato dal governo saudita per facilitare l’ingresso dei visitatori internazionali. Controllare i requisiti specifici per il visto e preparare tutti i documenti necessari con anticipo.

: Assicurarsi di ottenere il prima di partire. Questo processo è stato semplificato dal governo saudita per facilitare l’ingresso dei visitatori internazionali. Controllare i requisiti specifici per il visto e preparare tutti i documenti necessari con anticipo. Codice di abbigliamento : Rispettare le norme locali sull’abbigliamento è fondamentale, soprattutto per le donne. Anche gli uomini dovrebbero evitare abiti troppo informali in pubblico. Le donne devono indossare abiti che coprano le spalle e le ginocchia e, in alcune aree, può essere richiesto di indossare un abaya.

: Rispettare le è fondamentale, soprattutto per le donne. Anche gli uomini dovrebbero evitare abiti troppo informali in pubblico. Le donne devono indossare abiti che coprano le spalle e le ginocchia e, in alcune aree, può essere richiesto di indossare un abaya. Patente di guida : Se si intende noleggiare un’auto, è utile sapere che in Arabia Saudita una patente internazionale può essere utile per evitare inconvenienti in caso di controlli che potrebbero nascere esibendo solo la patente italiana.

: Se si intende noleggiare un’auto, è utile sapere che può essere utile per evitare inconvenienti in caso di controlli che potrebbero nascere esibendo solo la patente italiana. Sicurezza : Prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali e rispettare le norme di sicurezza. È consigliabile informarsi sulle aree da evitare e sui comportamenti da adottare per garantire la propria incolumità. Le aree turistiche sono generalmente sicure, ma è sempre prudente essere informati.

: Prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali e rispettare le norme di sicurezza. È consigliabile informarsi sulle aree da evitare e sui comportamenti da adottare per garantire la propria incolumità. Le aree turistiche sono generalmente sicure, ma è sempre prudente essere informati. Usi e costumi : L’Arabia Saudita è un paese con una cultura profondamente radicata nelle tradizioni islamiche. Rispettare gli usi e costumi locali è essenziale. Evitare manifestazioni pubbliche di affetto e comportamenti che potrebbero essere considerati irrispettosi o inappropriati.

: L’Arabia Saudita è un paese con una cultura profondamente radicata nelle tradizioni islamiche. Rispettare gli è essenziale. Evitare manifestazioni pubbliche di affetto e comportamenti che potrebbero essere considerati irrispettosi o inappropriati. Lingua: Anche se l’arabo è la lingua ufficiale, in molte aree turistiche e commerciali si parla inglese. Tuttavia, imparare alcune frasi di base in arabo può facilitare la comunicazione e dimostrare rispetto per la cultura locale.

Seguendo questi consigli, potrete godere di un viaggio sicuro e gratificante nel Regno saudita. La preparazione e il rispetto delle norme locali sono fondamentali per vivere un’esperienza positiva e apprezzare appieno tutto ciò che l’Arabia Saudita ha da offrire.