AI PIANI DI BOBBIO, TRA GIOCHI E NATURA ANCHE IN ESTATE DIVERTIMENTO FORMATO FAMIGLIA

Data pubblicazione 30 Luglio 2024

PIANI DI BOBBIO – I Piani di Bobbio si preparano ad accogliere visitatori e famiglie con una serie di nuove attrazioni pensate per il divertimento all’aria aperta.

Tra queste spicca l’Area Super Tubing, dove gli amanti dell’adrenalina possono sfruttare tre piste sintetiche per la discesa: una di queste è il Bobbiotube, dotato di gommoni gonfiabili. Per facilitare il ritorno in cima, un tapis roulant è a disposizione per permettere nuove discese senza fatica.

L’Area Super Tubing è aperta in concomitanza con l’apertura della cabinovia di Barzio-Bobbio, salvo condizioni meteo avverse.

Un’altra attrazione che promette di intrattenere è il Parco degli Gnomi, un’area ludica dedicata ai più piccoli. Qui i bambini possono divertirsi a seguire la propria biglia, da soli o in gruppi, su una pista in legno dotata di rettilinei, percorsi sonori, cunicoli e trappole. Ogni bambino può acquistare per sempre una biglia al costo di 2 euro, su cui troverà un personaggio da personalizzare e colorare.

Il Parco offre anche un laghetto con zattera, un labirinto, una serie di altalene e una tyrolienne, garantendo un’esperienza di gioco variegata e coinvolgente.

Per chi ama esplorare, è inoltre disponibile il servizio di noleggio e-bike presso B-Rent, con la possibilità di scegliere il pacchetto “Pedala e Gusta” al Rifugio Lecco.

Infine, ai Piani d’Erna è presente un parco avventura tra gli alberi, con tre percorsi adatti anche ai più piccoli.

Il parco include anche una tyrolienne, o teleferica, per un’esperienza ancora più emozionante.

Queste nuove attrazioni a Bobbio offrono opportunità di svago e avventura, rendendo la località una meta ideale per famiglie e amici alla ricerca di divertimento all’aria aperta.