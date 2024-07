BANDO ‘PORTE APERTE’, SOSTEGNO AI PROGETTI DEGLI ORATORI VALSASSINESI

Data pubblicazione 31 Luglio 2024

VALSASSINA – Il bando Porte aperte delinea attenzione e accoglienza educativa verso i giovani, rimettendo al centro la funzione educativa degli oratori quali presidi di prossimità.

“Luoghi pregiati, dove si elaborano proposte interessanti per accompagnare i ragazzi verso un sano protagonismo civico e la partecipazione alla comunità. Però la sfida di questo bando non è stata inventare cose straordinarie, ma potenziare la rete tra gli oratori stessi costruendo delle collaborazioni con istituzioni civili, cooperative sociali e associazioni per offrire linguaggi comunicativi nuovi e attraenti” ha spiegato Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese.

Per il Decanato della Valsassina è don Gianmaria Manzotti vicario della Comunità Pastorale Maria Regina dei monti e responsabile della pastorale giovanile decanale, che ha fatto da referente per il progetto che ha come capofila la parrocchia Sant’Alessandro di Barzio, coinvolgendo poi lo stesso Decanato di Primaluna e alcune parrocchie del Decanato dell’Alto Lago oltre alle due di Mandello che, pur essendo nel territorio di Lecco, appartengono alla Diocesi di Como. Fattiva la collaborazione con la Comunità Montana Valsassina, la cooperativa Consolida da cui dipenderanno gli educatori, l’associazione Sesta Classe e l’ASD Stella Alpina. “Prima di arrivare alla compilazione della nostra proposta – ha dichiarato don Gianmaria – ci sono stati diversi incontri con la Fondazione, per ragionare sui contenuti del Bando, lavorando insieme per costruire qualcosa di più grande di ciò che avremmo potuto costruire singolarmente”.

Il contributo sarà di 60000 euro suddiviso in due tranche di pari cifra, per il biennio 20254-25 e 2025-26, servirà a rafforzare ulteriormente iniziative già avviate negli oratori e in particolare il servizio doposcuola e le proposte per gli adolescenti, introducendone anche di nuove. Nel Decanato della Valsassina si svolgerà un intervento sull’affettività dal titolo Nati per amare a cura della Diocesi di Milano, mentre i Barabba’s clown di Arese si adopereranno sulla possibilità di fare uscire le emozioni le emozioni. “Con attenzione dunque – conclude don Gianmaria – sulla crescita dei ragazzi, anche comunitaria, come da richiesta del bando. L’intento è davvero quello di rendere l’oratorio cortile, una casa che accoglie”.

RedRel