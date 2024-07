Data pubblicazione 31 Luglio 2024

BALLABIO – Nuovo giorno, nuovo imprevisto per la viabilità tra Lecco e la Valsassina. Il traffico è infatti completamente in tilt dalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 31 luglio, per via di lavori che interessano entrambe le strade che collegano Ballabio con il capoluogo.

E se a Laorca i semafori per la gestione del senso unico alternato si vedono da giorni, non si può dire lo stesso degli improvvisi lavori sul raccordo della SS36 che hanno bloccato la corsia in discesa in direzione Lecco…