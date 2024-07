PRIMALUNA: I RUOLI DEI CONSIGLIERI IN GIUNTA

Data pubblicazione 31 Luglio 2024

PRIMALUNA – Inizia con una minoranza “combattiva” il nuovo mandato del sindaco rieletto di Primaluna Mauro Artusi, che, nel frattempo, ha diramato le cariche e i ruoli dei componenti della nuova giunta.

I due assessori sono Claudia Paroli, vice sindaco, ed Erino Delpini. Per la prima deleghe a Turismo, Politiche giovanili, Tempo libero, Cultura, Relazioni con il pubblico. A Delpini gli incarichi di Lavori pubblici e Protezione civile.

Inoltre, ruoli precisi per i consiglieri. Davide Artusi si occuperà di istruzione e scuole. A Daniele Arrigoni Anesetti ruolo negli ambiti sport e politiche energetiche. Santi Aquistapace darà il suo contributo su viabilità, ecologia e territorio. Michela Prandi si concentrerà sui lavori pubblici in corso. A Cristina Viviani l’incarico per i servizi sociali.

RedPri