ASD SPORT VALSASSINA: ONLINE IL NUOVO E MODERNO SITO INTERNET

Data pubblicazione 1 Agosto 2024

LECCO – L’ASD Sport Valsassina annuncia il lancio del suo nuovo sito web, www.valsassinasport.it . Il portale, completamente rinnovato, è stato progettato per offrire un’esperienza utente migliorata, con sezioni dettagliate e interattive per tutti gli appassionati di sport.

Il sito presenta un design moderno e una navigazione intuitiva. Ha un’interfaccia moderna e facile da usare, che rende la ricerca delle informazioni rapida e semplice.

Le sezione sportive sono il ‘Minibasket’ e il ‘Basket’ con descrizioni complete delle regole di gioco, pensate per atleti, allenatori e famiglie. Ogni sezione include linee guida, video tutorial e materiali di supporto. Negli ‘Altri sport’ ci sono informazioni su tutte le altre attività sportive offerte dall’ASD, con un focus particolare sui programmi per i giovani.

Il link ‘Informazioni su Corsi e Iscrizioni’ comprende ‘Orari e Costi’: una sezione aggiornata che elenca gli orari dei corsi e le tariffe, con la possibilità di effettuare iscrizioni online. ‘Dettagli sui Corsi’ con informazioni su corsi speciali, allenamenti e preparazioni atletiche per tutte le età e livelli di abilità.

In ‘Calendario Eventi e Competizioni’ abbiamo ‘Campionati’: tutti i dettagli sui campionati, comprese le date, le modalità di partecipazione e i risultati. Gli ‘Eventi Speciali’ comprendono notizie e aggiornamenti sugli eventi commemorativi, tornei e altre manifestazioni organizzate dall’associazione. Senza dimenticare ‘Celebrazione del Ventesimo Anniversario’: una sezione dedicata alle celebrazioni per il ventesimo anniversario dell’ASD Sport Valsassina, con eventi, storie e riconoscimenti.

In ‘Blog e Notizie’ gli articoli settimanali che coprono una vasta gamma di argomenti, dalle tecniche di allenamento alle storie di successo degli atleti. ‘Comunicazione e Social Media’ per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Poi naturalmente tutti i link per i canali social dell’ASD Sport Valsassina.