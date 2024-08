RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS. “INCONTRO DI LUCE”

Data pubblicazione 1 Agosto 2024

LECCO – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni. L’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Incontro di Luce”.

La pace dell’alba dove l’amore si fonde, in un attimo fino. Questa immagine cattura un momento magico in cui il sole si riflette sul mare, creando un gioco di luci e ombre. La poesia “Incontro di Luce” celebra questo affascinante connubio, descrivendo l’abbraccio tra l’astro dorato e le onde danzanti. Insieme, l’immagine e le parole evocano la bellezza e la serenità di un incontro naturale, un simbolo di pace e armonia.

Incontro di Luce

Sotto un cielo di blu infinito,

il sole danza, un faro dorato,

sospeso sull’orizzonte limpido,

dove l’acqua abbraccia il suo amato.

Le onde sussurrano dolci segreti,

riflessi d’oro che brillano in volo,

un bacio di luce, un gioco di petti,

nel silenzio profondo, un eterno duolo.

Il mare si veste di scintille e sogni,

culla dei pensieri, del tempo che passa,

mentre l’astro si tuffa, tra colori e toni,

creando un dipinto che mai non si frantuma.

Ecco l’incontro, sublime e sereno,

tra il sole e il mare, un abbraccio divino,

un canto di vita, un momento terreno,

dove l’amore si fonde, in un attimo fino.

Foto scattata a Catania il 29/07/2024