TORNEO DEI COMUNI: CHE SORPRESA PRIMALUNA! CORTENOVA A VALANGA E IN FINALE SARÀ “BORGO GRIGNA”

Data pubblicazione 1 Agosto 2024

PRIMALUNA – Serata di gol, emozioni e risultati sorprendenti a Primaluna, dove sono andate in scena le semifinali del Torneo dei Comuni valsassinesi. Il risultato è quasi un appello alla politica del centro Valle: Primaluna e Cortenova si giocheranno il titolo in un curioso (futuro?) derby di “Borgo Grigna”.

Ma passiamo al lato sportivo con le cronache dei match. Mai in dubbio il risultato della prima semifinale: Cortenova strapazza Premana chiudendo i 50 minuti di gara con un nettissimo 6-0. Partita in discesa fin dai primi minuti con i tre gol dei fratelli Marco e Gildo Ciresa che spianano la strada nel primo quarto d’ora. I premanesi provano a reagire ma i loro tentativi sbattono contro la traversa. Cortenova così dilaga e chiude con un risultato tennistico senza lasciare neanche un “game” agli avversari.

Un’ora più tardi in campo Primaluna e Ballabio per una semifinale al cardiopalma. Paroli porta in vantaggio i padroni di casa, ma Ripamonti e Acquistapace ribaltano il risultato e permettono a Ballabio di chiudere il primo parziale sul 2-1. Nella ripresa la partita rimane in bilico e Primaluna la riacchiappa proprio all’ultimo secondo disponibile: tiro di Brambilla e deviazione sotto porta di Gritti ad allungare il match ai supplementari. Dopo 20 minuti senza reti il verdetto è rinviato ai calci di rigore.

Dal dischetto comincia Ballabio, che vede il primo penalty respinto dal portiere Malugani. La lotteria prosegue senza inceppi fino al quinto rigore di Ballabio: il tiro entra in porta e sbatte contro il palo interno; l’arbitro vede male e decreta la vittoria di Primaluna ma le proteste ballabiesi e le conferme dei giocatori del Primaluna permettono al direttore di gioco di tornare sui suoi passi e assegnare il gol. Ma il risultato è lo stesso: Paroli segna anche l’ultimo rigore e fa esplodere la festa per Primaluna.

Una beffa per i campioni in carica, che venerdì 2 agosto alle 20:45 affronteranno Premana per la finalina del 3º e 4º posto. Alle 21:45 sarà invece l’ora del grande finale: Primaluna e Cortenova, una possibile ultima danza da sfidanti per i Comuni promessi sposi.

G.G.